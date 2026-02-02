patty pravo e la fake news sul toyboy

Da settimane circolano voci su una presunta relazione tra Patty Pravo e Simone Folco, alimentate anche da una differenza di età di 40 anni. Tuttavia, recenti smentite chiariscono che si tratta di una fake news. I due non sono una coppia e non ci sono prove di alcun flirt tra loro. La cantante e il giovane non avrebbero mai avuto rapporti oltre a una semplice amicizia. La vicenda dimostra ancora una volta quanto facilmente possano diffondersi notizie false sui personaggi pubblici.

Simone Folco e Patty Pravo sono una coppia? I due hanno una differenza d'età di 40 anni, ma indiscrezioni rivelano che sia solo una fake news la loro liaison In questi giorni si è fatta sempre più prepotente la voce secondo cui Patty Pravo si frequenta con un giovane ragazzo di ben 40 anni in meno di lei. Si chiama Simone Folco ed è un suo collaboratore, non solo musicale, ma anche stilistico. Infatti, è proprio lui che la seguirà in tutti i look sanremesi. Negli ultimi giorni, anche a La Volta Buona, è circolata voce che tra lei e Simone non ci fosse solo un rapporto lavorativo ma, soprattutto, sentimentale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

