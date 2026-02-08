Patto per la casa in Valmarecchia Un fondo per i canoni non pagati

In Valmarecchia nasce un nuovo accordo per le case. Il Patto per la casa punta a mettere in moto un fondo che aiuti i proprietari a coprire i canoni non pagati. L’obiettivo è riempire le case vuote e dare più possibilità alle famiglie in cerca di un alloggio. Lo Stato si impegna a ridurre la paura di morosità e di danni, così da favorire l’affitto e rilanciare il mercato degli immobili sfitte.

Il pubblico entra nel mercato degli affitti per rimettere in circolo le case sfitte. In Valmarecchia parte con questo obiettivo il Patto per la casa: togliere ai proprietari la paura di morosità e danni e aumentare gli alloggi disponibili per le famiglie. Con garanzie pubbliche fino a 6mila euro, lo strumento punta a convincere chi oggi tiene gli appartamenti vuoti a rimetterli sul mercato, in cambio di canoni sostenibili. E i primi segnali sono già concreti. Agli sportelli di Casa Unione sono arrivate numerose richieste di informazioni: da una parte proprietari in cerca di sicurezza economica, dall’altra famiglie che chiedono affitti proporzionati ai redditi reali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

