L’emergenza casa Monza lancia la sfida tra investimenti e patto con i privati

Monza si trova di fronte a una sfida cruciale: l’emergenza casa. La crisi abitativa mette a dura prova la coesione sociale e influenza ogni aspetto della vita dei cittadini. La città si mobilita tra investimenti e collaborazioni con i privati, cercando soluzioni efficaci per garantire un futuro più stabile e sostenibile per tutti.

La crisi abitativa è uno dei temi più sentiti a Monza. Una questione che incide sulla coesione sociale, condiziona il lavoro, lo studio, la qualità di vita. Un'urgenza verso cui l'amministrazione comunale ha indirizzato una serie di misure, che spaziano dalla riqualificazione dell' edilizia pubblica all'attivazione di strumenti innovativi per il mercato privato, fino a nuove forme di housing sociale. Un impegno che lunedì ha trovato anche una sponda istituzionale a Roma, dove l'assessora alle Politiche per l'abitare, Andreina Fumagalli, ha partecipato alla presentazione delle proposte per un " Piano casa " nazionale, insieme a rappresentanti di oltre 40 città italiane.

