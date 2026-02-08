Pattinaggio L’allenamento dei giapponesi attira curiosi

Varese si anima di nuovo con il pattinaggio. Dopo il grande afflusso di pubblico durante il passaggio della Fiamma olimpica, il Palaghiaccio apre le porte alla Nazionale giapponese di pattinaggio artistico. I campioni giapponesi sono in città per allenarsi in vista delle prossime gare di Milano, attirando curiosi e appassionati. La città si prepara a vivere un’altra giornata di sport e spettacolo.

Anche Varese entra in clima olimpico. Dopo il bagno di folla del 14 gennaio in occasione del passaggio della Fiamma, il Palaghiaccio apre le porte alle star della Nazionale giapponese di pattinaggio artistico, arrivata in città per gli allenamenti in vista delle gare che si disputeranno a Milano. Sessioni top secret, che si svolgono nella struttura di via Albani (nella foto) lontano da occhi indiscreti. Come richiesto dalla Nazionale del Sol Levante, sono state oscurate le vetrate che danno sull'esterno per poter provare in tutta tranquillità e privacy gli esercizi che saranno al centro delle gare olimpiche.

