Snoop Dogg a Milano per le Olimpiadi 2026 | il rapper all’allenamento del pattinaggio artistico
Snoop Dogg ha fatto un salto a Milano, sorprendentemente, alla Milano Ice Skating Arena di Assago. Il rapper si è presentato mentre si allenavano gli atleti di pattinaggio artistico, attirando l’attenzione di tutti. La visita improvvisa ha lasciato di stucco gli spettatori e gli atleti, che non si aspettavano di vedere il loro idolo musicale tra le piste di ghiaccio.
Incursione a sorpresa di Snoop Dogg alla Milano Ice Skating Arena, lo stadio di Assago che ospiterà le gare di short track e pattinaggio artistico. Il rapper americano, coperto da una lunga ed eccentrica giacca bianca sulla cui schiena spiccano le stelle della bandiera statunitense, è arrivato in Italia a pochi giorni dall’inizio delle prossime Olimpiadi 2026 e come prima cosa è andato a salutare gli atleti impegnati in una sessione di allenamento di pattinaggio di figura. L’incontro con Ilia Malinin, stella nascente del pattinaggio Usa. Snoop Dogg ha fatto il giro della pista a bordo di un rifacitore, un veicolo utilizzato per ripristinare la superficie di ghiaccio dopo ogni gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Snoop Dogg coach onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Snoop Dogg è stato eletto primo allenatore onorario del Team USA per le Olimpiadi di Milano Cortina
Snoop Dogg entra nel mondo delle Olimpiadi come primo allenatore onorario del Team USA per Milano Cortina 2026.
Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i GiochiL'elenco di chi ha provveduto a timbrare il cartellino delle presenze si allunga ogni giorno di più nella ridda di «vip» che non si perderanno l'inizio delle Olimpiadi invernali ... corriere.it
Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere una costellazione di star internazionali e italiane: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Snoop Dogg e Tom Cruise saranno alcuni dei protago ... vanityfair.it
