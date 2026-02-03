Snoop Dogg a Milano per le Olimpiadi 2026 | il rapper all’allenamento del pattinaggio artistico

Snoop Dogg ha fatto un salto a Milano, sorprendentemente, alla Milano Ice Skating Arena di Assago. Il rapper si è presentato mentre si allenavano gli atleti di pattinaggio artistico, attirando l’attenzione di tutti. La visita improvvisa ha lasciato di stucco gli spettatori e gli atleti, che non si aspettavano di vedere il loro idolo musicale tra le piste di ghiaccio.

Incursione a sorpresa di Snoop Dogg alla Milano Ice Skating Arena, lo stadio di Assago che ospiterà le gare di short track e pattinaggio artistico. Il rapper americano, coperto da una lunga ed eccentrica giacca bianca sulla cui schiena spiccano le stelle della bandiera statunitense, è arrivato in Italia a pochi giorni dall’inizio delle prossime Olimpiadi 2026 e come prima cosa è andato a salutare gli atleti impegnati in una sessione di allenamento di pattinaggio di figura. L’incontro con Ilia Malinin, stella nascente del pattinaggio Usa. Snoop Dogg ha fatto il giro della pista a bordo di un rifacitore, un veicolo utilizzato per ripristinare la superficie di ghiaccio dopo ogni gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Snoop Dogg entra nel mondo delle Olimpiadi come primo allenatore onorario del Team USA per Milano Cortina 2026.

