Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orari prova a squadre 8 febbraio tv programma streaming

Oggi, domenica 8 febbraio, i migliori pattinatori si sfidano per le medaglie nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata si annuncia decisiva, con le prove a squadre che terranno tutti incollati alla tv e allo streaming. Le gare si svolgono nel pieno dell’azione, mentre atleti e appassionati aspettano di scoprire chi salirà sul podio.

Il giorno delle medaglie. Oggi, domenica 8 febbraio, si svolgerà la giornata decisiva al Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago le cinque squadre qualificate battaglieranno negli ultimi tre segmenti ancora in programma, in una lotta che comprende ovviamente anche l’Italia Dopo lo short maschile ed il libero della danza, la compagine azzurra occupa il terzo posto della classifica generale con 37 punti, conservando un margine di due lunghezze sul Canada e di cinque sulla Georgia, formazione più attrezzata per fare male nelle gare rimanenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CONTI MACII magici secondi a un decimo dalla vetta nel programma corto I RIVIVI LA GARA

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com

