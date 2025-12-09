L' Nba scopre Pat Spencer stella mancata di lacrosse che ora fa il Curry

Il 29enne che a Loyola era destinato a una carriera Pro in un altro sport, sta approfittando dell'assenza di Steph per guidare Golden State senza paura: "Perché sono un figlio di p." . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

