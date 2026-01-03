NBA OKC spazza via un' incerottata Golden State Bene Spurs e Bucks

Gli Oklahoma City Thunder hanno ottenuto una convincente vittoria contro i Golden State Warriors, chiudendo il match con il punteggio di 131-94. La sfida, tra le più attese della notte NBA, ha visto gli Thunder dominare in tutte le fasi di gioco. Buone prestazioni anche per i San Antonio Spurs e i Milwaukee Bucks, che hanno rispettivamente registrato risultati positivi nella loro partita.

San Francisco (Stati Uniti), 3 gennaio 2025 – Seconda vittoria nel nuovo anno per gli Oklahoma City Thunder che si sono presi uno dei match più attesi della nottata NBA spazzando via i Golden State Warriors con un perentorio 131-94. Tutto estremamente facile per i campioni in carica che, trascinati dai 30 punti (1020 dal campo e 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander, hanno archiviato la pratica già al termine di un primo tempo chiuso a +19. Un gap che si è poi addirittura ampliate viste le pesanti assenze in casa di Golden State, che era orfana di Steph Curry (problema alla caviglia sinistra), Jimmy Butler (indisposizione), Draymond Green e Jonathan Kuminga, non ha più saputo colmare.

