Elodie regina dello street style | pelliccia maxi jeans e sneakers
Non si sta parlando d’altro che di lei: dopo essere approdata al cinema, prima come doppiatrice e poi nel ruolo di protagonista, Elodie è attualmente impegnatissima con il successo del suo tour dei palazzetti in giro per l’Italia, oramai quasi giunto al termine. Dalla sua parte c’è il connubio perfetto tra sensualità e talento, prerogative che fanno pensare a lei come una popstar internazionale, e tenute griffatissime, da Balenciaga a Cavalli, create su misura. Del resto nemmeno quelle più casual su di lei sanno passare inosservate: la cantante è stata infatti avvistata in centro a Milano con addosso un look in totale accordo con le ultime tendenze di stagione, che l’ha confermata come indiscussa trendsetter. 🔗 Leggi su Dilei.it
