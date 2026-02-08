Parma Cuesta | Espulsione di Troilo inattesa La strada è lunga ma viviamo il presente Su Ordonez ho le mie idee

Il derby tra Parma e Bologna ha portato in evidenza una squadra in crescita, capace di mantenere calma anche nei momenti difficili. Cuesta ha commentato l’espulsione di Troilo, definendola inattesa, ma ha anche detto che il presente conta più di tutto. Sul futuro e su Ordonez, l’allenatore del Parma, ha le idee chiare e non si perde in parole. La partita ha mostrato un Parma che lotta e si fa valere, anche se la strada da fare resta lunga.

