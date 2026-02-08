Parma Cuesta | Espulsione di Troilo inattesa La strada è lunga ma viviamo il presente Su Ordonez ho le mie idee
Il derby tra Parma e Bologna ha portato in evidenza una squadra in crescita, capace di mantenere calma anche nei momenti difficili. Cuesta ha commentato l’espulsione di Troilo, definendola inattesa, ma ha anche detto che il presente conta più di tutto. Sul futuro e su Ordonez, l’allenatore del Parma, ha le idee chiare e non si perde in parole. La partita ha mostrato un Parma che lotta e si fa valere, anche se la strada da fare resta lunga.
Il derby emiliano tra Parma e Bologna ha messo in luce una squadra in fase di crescita, capace di gestire le fasi complesse con equilibrio e di reagire alle difficoltà con determinazione. Le osservazioni di Carlos Cuesta, rilasciate dopo l’incontro, evidenziano una gestione lucida delle situazioni di gioco, una fiducia nei nuovi inserimenti e una prospettiva orientata al proseguo della stagione. Cuesta ha descritto la sfida dopo due sconfitte pesanti come un banco di prova riuscito per la maturità della squadra. Nonostante la fluidità di manovra non sia stata al massimo, il cuore e la capacità di superare le difficoltà hanno segnato la partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»
Carlos Cuesta commenta la vittoria nel derby emiliano.
Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina: «Vittoria importante, ma la strada per crescere è ancora lunga. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo»
Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto; Bologna-Parma, la stagione dice 2-0 per i rossoblù; Parma-Juventus, i convocati di Carlos Cuesta; Bologna-Parma, la stagione dice 2-0 per i rossoblù.
Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»Parma, Carlos Cuesta ha commentato così la vittoria ottenuta nel derby emiliano contro il Bologna A DAZN dopo Bologna Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: t ... calcionews24.com
Ordonez gela il Bologna al 95': il Parma vince al 'Dall'Ara'Importantissima vittoria del Parma che sblocca il risultato al 95' con Ordonez dalla distanza, Bologna in dieci dal 22' per l'espulsione di Pobega. Nel finale rosso anche per Troilo. Palo di Orsolini. msn.com
Il Bologna cade in casa contro il Parma! Per gli uomini di Cuesta tre punti fondamentali per la salvezza arrivati in extremis! La decide Ordonez facebook
#Parma, ci sono anche il ds #Pettinà e mister #Cuesta (oltre all’AD #Cherubini) a seguire il derby della #Primavera1 contro il #Sassuolo: osservato speciale bomber #Mikolajewski, 15 gol in 18 gare x.com
