L’opposizione ha espresso preoccupazioni riguardo al nuovo assetto di via Indipendenza, sostenendo che potrebbe creare difficoltà per anziani e persone fragili. Samuela Quercioli, presidente del gruppo Bologna Ci Piace, ha sollevato specifici rilievi, sottolineando possibili problematiche legate alle modifiche apportate. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, richiedendo un’analisi attenta delle implicazioni per tutte le categorie coinvolte.

Piovono critiche dall’opposizione per il nuovo assetto di via Indipendenza. Ad aprire le danze è Samuela Quercioli, presidente del gruppo Bologna Ci Piace, che solleva un altro problema. "Bologna è una città che invecchia, con una popolazione sempre più composta da anziani, persone con disabilità e cittadini fragili che hanno bisogno di accessibilità, prossimità e servizi raggiungibili – premette Quercioli –. Davvero la risposta dell’amministrazione è una chiusura del centro storico fino all’arrivo del tram? Pedonalizzare senza un piano serio per l’accesso dei fragili, per il trasporto pubblico dedicato, per i residenti e per chi ha difficoltà motorie significa costruire una città a misura di pochi, non una città inclusiva", è l’affondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione attacca: "Crea solo problemi ad anziani e fragili"

Leggi anche: Progetti ad hoc per gli anziani. L’Asst "Sempre accanto" ai fragili

Leggi anche: "Oltre 5 milioni ad Ats Brianza per portare le visite specialistiche a casa degli anziani fragili"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trapani, controreplica della maggioranza: «Mazzeo attacca la Giunta e cerca l’opposizione» #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Impianto rifiuti Pianazze, l’opposizione attacca Peracchini: “Immobilismo e polemiche invece di soluzioni” x.com