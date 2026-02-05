L’opposizione attacca il bilancio | Troppi aumenti per le famiglie

L’opposizione critica il bilancio di previsione 2026, definendolo insoddisfacente per le famiglie. I politici di minoranza hanno votato contro, accusando l’amministrazione di investire in progetti senza una vera prospettiva di sostenibilità. Secondo loro, vengono sprecate risorse su contenitori vuoti come il Museo del Carnevale, senza che ci siano garanzie di mantenimento nel tempo. La discussione in aula è stata acceso, con le opposizioni che chiedono un bilancio più attento alle esigenze dei cittadini.

"Abbiamo votato contro il bilancio di previsione 2026 per dire 'no' a un bilancio che continua a investire risorse su contenitori vuoti e senza prospettive su come mantenerli (Arte meccanica, Villaggio medievale, Museo del carnevale). E che non torna indietro su nessuno degli aumenti delle tariffe dei servizi fatti lo scorso anno". A parlare è Sara Accorsi (a destra) del gruppo consiliare di minoranza 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni' che entra nel merito della manovra economica approvata dalla maggioranza lo scorso 29 gennaio. "Siamo quindi davanti a una maggioranza – continua Accorsi – che loda le risorse ingenti incassate dall'addizionale Irpef, ma che non reinveste alcuna risorsa per ridurre gli aumenti delle tariffe del 2025.

