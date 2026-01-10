Degrado a San Giacomo dei Capri | cittadini abbandonano rifiuti in strada VIDEO

A San Giacomo dei Capri si registra un crescente problema di abbandono dei rifiuti in strada, come mostrato anche in un video. La situazione riflette una mancanza di attenzione e rispetto per l’ambiente cittadino, contribuendo al degrado di alcune zone di Napoli. È importante affrontare queste criticità per migliorare la qualità della vita e ristabilire un senso di cura e responsabilità collettiva.

Siamo talmente abituati a vivere in questo stato di degrado che neppure ci facciamo più caso. Napoli non è tutta bella come sembra, e purtroppo la colpa è proprio di alcuni, forse troppi, napoletani.Ho girato queste immagini in via San Giacomo dei Capri, ma scene del genere si vedono in tutta la.

