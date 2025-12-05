Approvata a Bibbiena la Mozione per il Rientro in Italia di Alberto Trentini

Arezzo, 5 dicembre 2025 – : l'Appello al Governo mentre la maggioranza si astiene. Il Consiglio Comunale di Bibbiena ha approvato, in data 6 novembre, una mozione di intervento rivolta al Governo e al Ministero degli Affari Esteri per chiedere la liberazione e il rientro in Italia di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela. L'atto, presentato dal gruppo consiliare "Lista di Comunità", è stato approvato con i soli voti favorevoli della minoranza. La maggioranza, astenutasi in blocco, ha segnato una spaccatura sul tema della tutela dei cittadini italiani all'estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvata a Bibbiena la Mozione per il Rientro in Italia di Alberto Trentini

