Papa Leone XIV | Preghiera e solidarietà per le comunità del Mediterraneo colpite dal maltempo Niscemi in prima linea

Papa Leone XIV fa appello alle comunità del Mediterraneo colpite dal maltempo. Invita a pregare e a sostenersi a vicenda, con un’attenzione particolare a Niscemi, in Sicilia, dove inondazioni e frane hanno causato danni e sofferenze. Il Papa chiede solidarietà e aiuti concreti per chi sta affrontando questa crisi.

Il pensiero di Papa Leone XIV è andato alle comunità colpite dal maltempo in diverse aree del Mediterraneo, con una menzione specifica e toccante per la popolazione di Niscemi, in Sicilia, duramente provata da inondazioni e frane. L'assicurazione della preghiera pontificia, espressa durante l'Angelus di oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta un gesto di vicinanza spirituale in un momento di profonda difficoltà per queste regioni. L'appello del Pontefice alla solidarietà e all'unità tra le comunità colpite risuona particolarmente forte, sottolineando l'importanza di unire le forze per affrontare le conseguenze di eventi climatici sempre più intensi e frequenti.

