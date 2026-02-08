Maltempo Papa | Prego per le popolazioni colpite specialmente per Niscemi

Il Papa prega per le zone colpite dal maltempo, con un pensiero speciale per Niscemi, in Sicilia. Nelle sue parole, esprime vicinanza alle popolazioni che stanno affrontando inondazioni e frane in diverse parti del mondo, tra cui anche il Portogallo, il Marocco e la Spagna. La sua preghiera arriva in un momento in cui molte persone stanno soffrendo a causa di eventi naturali intensi e devastanti.

"La mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali con la materna benedizione della Vergine Maria". Così Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.

