Paolo De Chiesa | Ho incontrato l'uomo della pistola che stava per uccidermi Era pietrificato

Paolo De Chiesa racconta di aver incontrato l’uomo con la pistola che stava per ucciderlo. Ricorda di come quell’uomo fosse pietrificato, quasi paralizzato dalla paura. La vicenda si è svolta in modo improvviso e ha lasciato il segno, ma De Chiesa è ancora qui a parlarne. Nell’intervista a Fanpage.it, ha anche parlato delle Olimpiadi di Milano-Cortina e delle insidie dello sci, che considera lo sport più pericoloso in assoluto.
Paolo Da Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it nella quale ha parlato del colpo di pistola che gli ha cambiato la vita, delle Olimpiadi di Milano Cortina e della pericolosità dello sci: "Oggi è lo sport più pericoloso in assoluto".🔗 Leggi su Fanpage.it
