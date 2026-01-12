Ciro Solimeno | Ho incontrato Martina De Ioannon fuori da Uomini e Donne quando lei era tronista ci scrivevamo

Ciro Solimeno ha rivelato di aver contattato Martina De Ioannon, allora tronista a Uomini e Donne, tramite telefonate e messaggi durante il suo percorso, quando era corteggiatore e successivamente scelto. La confessione, fatta a distanza di oltre un anno, evidenzia un episodio che ha suscitato attenzione, poiché tale comportamento contravviene alle regole del programma.

A distanza di più di un anno, Ciro Solimeno ha confessato di aver sentito telefonicamente e via messaggio Martina De Ioannon durante Uomini e Donne, quando lei era tronista e lui corteggiatore (poi scelta), andando così contro il regolamento. I due si sono anche visti in hotel di nascosto dal programma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

