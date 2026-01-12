Ciro Solimeno | Ho incontrato Martina De Ioannon fuori da Uomini e Donne quando lei era tronista ci scrivevamo

Ciro Solimeno ha rivelato di aver contattato Martina De Ioannon, allora tronista a Uomini e Donne, tramite telefonate e messaggi durante il suo percorso, quando era corteggiatore e successivamente scelto. La confessione, fatta a distanza di oltre un anno, evidenzia un episodio che ha suscitato attenzione, poiché tale comportamento contravviene alle regole del programma.

Ciro Solimeno, re del trono dopo Martina De Ioannon. Nessun rimpianto per le scelte fatte col cuore, anche se poi è finita male, ma resta un po' di amarezza: «non sopporto le menzogne, meglio una brutta verità che una bella bugia»

