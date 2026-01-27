Sparatoria a Milano l'agente che ha ucciso il 28enne armato di pistola a salve | Ho avuto paura e ho sparato

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve. Durante l'interrogatorio in Questura, l'agente ha spiegato di aver agito per paura, evidenziando la complessità delle situazioni di emergenza nelle operazioni di polizia.

Approfondimenti su Milano Sparatoria

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve.

In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato.

Ultime notizie su Milano Sparatoria

