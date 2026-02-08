Pallanuoto paralimpica | ricerca scientifica per classificazioni più eque e inclusive a Matera 2026

Venerdì 13 febbraio, a Matera, si svolge un convegno dedicato alla pallanuoto paralimpica. Un’occasione per discutere di nuove classificazioni più eque e inclusive, grazie anche alla ricerca scientifica. L’evento si terrà nel complesso Le Monacelle e coinvolge esperti e atleti da tutta Italia, puntando a rendere lo sport paralimpico più accessibile e rappresentativo.

Il futuro dello sport inclusivo e della ricerca applicata alla pallanuoto paralimpica si concretizza a Matera, dove venerdì 13 febbraio 2026, presso il complesso Le Monacelle in via Riscatto, si terrà un convegno di rilevanza nazionale intitolato "Scienza, solidarietà e sport: la ricerca per l'innovazione e l'inclusione". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Gian Franco Lupo, rappresenta un punto di svolta per la disciplina e un esempio di come la sinergia tra scienza, tecnologia e impegno sociale possa portare a risultati tangibili nel mondo dello sport per tutti. L'evento non è solo una presentazione di studi accademici, ma un vero e proprio laboratorio di idee volto a garantire equità e pari opportunità competitive agli atleti paralimpici.

