AC Life Style Erice svetta nuovamente in solitaria in vetta alla classifica generale di Serie A1 dopo la decima giornata. Continua a riempirsi lo schema delle partite, due si svolgeranno a metà dicembre con in azione Brixen Südtirol, Cellini Padova, Mezzocorona e Germancar Nuoro. La concomitanza con i Mondiali femminili ha infatti cambiato il programma della Serie A1: le quattro realtà citate scenderanno in campo il prossimo 17 dicembre in cui finalmente si concluderà una giornata iniziata settimana scorsa con l’acuto di Leno per 40 a 22 nei confronti di Securfox Ariosto Ferrara. L’unica certezza riguarda la classifica virtuale della regular season: Erice ha infatti ottenuto nuovamente la vetta grazie ad una pesante sconfitta di Salerno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno