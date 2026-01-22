La Marcialonga, giunta alla 53ª edizione, si svolgerà domenica 25 gennaio nelle Valli di Fiemme e Fassa, con circa 7.000 partecipanti. L’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di sci di fondo, un’occasione per vivere emozioni autentiche legate alla tradizione e alla passione per lo sport. La partecipazione dei bergamaschi, noti per la loro determinazione, testimonia il valore di questa manifestazione.

FONDO. Domenica 25 gennaio in 7mila alla 53ª edizione della Moena-Cavalese nelle Valli di Fiemme e Fassa. Tra di loro anche i gemelli Ongaro: «Una motivazione in più sciare nel teatro delle Olimpiadi». «Marcialonga, crociata di uomini che si ribellano all’agonia della vita moderna». È il motto della prima Marcialonga (era il 1971) e che ancora alla 53ª edizione spiega perfettamente le ragioni che spingono ogni anno quasi settemila fondisti ad affrontare i 70 km che, attraverso i paesaggi mozzafiato offerti dalle Valli di Fiemme e di Fassa, conducono da Moena a Cavalese. Distanza ridotta a 45 km per gli oltre cinquecento iscritti alla versione Light che termineranno le loro fatiche al giro di boa di Predazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Marcialonga, la carica dei 101 bergamaschi. «Viviamo per le emozioni che si provano»

