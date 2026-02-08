Palermo rissa davanti a una discoteca in via Cavour | si parla di spari ma la polizia non conferma

Questa notte a Palermo, davanti alla discoteca Zaya in via Cavour, è scoppiata una rissa tra alcuni giovani e i buttafuori. Intorno alle tre, i ragazzi hanno cercato di entrare nel locale ma sono stati respinti. La situazione si è fatta tesa, si parla anche di spari, anche se la polizia non ha confermato. Gli agenti sono arrivati sul posto e stanno ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo. Nessuno si è fatto male gravemente, ma l’episodio ha creato scompiglio in zona.

Una rissa davanti alla discoteca Zaya in via Cavour a Palermo è scoppiata intorno alle tre della scorsa notte quando alcuni giovani hanno tentato di entrare nel locale ma sono stati bloccati dai buttafuori. C'è chi racconta di colpi di arma da fuoco, ma l’episodio non viene confermato dalla questura. Sono intervenuti diversi agenti di polizia per riportare la calma e cercare di ricostruire quanto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, rissa davanti a una discoteca in via Cavour: si parla di spari ma la polizia non conferma Approfondimenti su Palermo Rissa Rissa in discoteca, interviene la polizia Una rissa è scoppiata questa notte in una discoteca vicino al terminal dei traghetti, in piazza Iqbal Masih. Spari davanti alla discoteca, ferito un ventenne Un giovane di 20 anni è stato ferito da uno sparo davanti a una discoteca e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palermo Rissa Argomenti discussi: La rissa mortale di Balestrate, confermate in appello le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi; Francesco Bacchi morto nella rissa davanti alla discoteca, confermate in appello le condanne; Ancora una rissa davanti a scuola, intervengono i carabinieri; Danza del coltello sui social davanti al Colosseo, denunciato 22enne. Rissa davanti una discoteca a Palermo: indagini in corsoUna rissa davanti alla discoteca Zaya in via Cavour a Palermo è scoppiata intorno alle tre della scorsa notte quando alcuni giovani hanno tentato di entrare nel locale ma sono stati bloccati dai ... ilsicilia.it Palermo, rissa davanti a una discoteca in via Cavour: si parla di spari ma la polizia non confermaUna rissa davanti alla discoteca Zaya in via Cavour a Palermo è scoppiata intorno alle tre della scorsa notte quando alcuni giovani hanno tentato di entrare ... gazzettadelsud.it Palermo, violenta rissa tra due famiglie in via Monfenera: un arresto e cinque denunce Palermo, rissa tra due famiglie in via Monfenera: un arresto per violenza a pubblico ufficiale e cinque denunce. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualit facebook Palermo, ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiari #palermo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.