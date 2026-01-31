Rissa in discoteca interviene la polizia

Una rissa è scoppiata questa notte in una discoteca vicino al terminal dei traghetti, in piazza Iqbal Masih. La scena è finita con l’intervento della polizia, che ha denunciato quattro persone coinvolte. Gli agenti sono arrivati sul posto quando la lite era ormai scoppiata e hanno fermato i protagonisti. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha comunque destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Rissa in discoteca con quattro persone denunciate alle prime ore del mattino in piazza Iqbal Masih, nella zona del terminal traghetti. Intorno alle 5 del mattino, le volanti della polizia che si trovavano nei pressi del locale sono state avvicinate dal personale addetto alla sicurezza perché all'interno era scoppiata una rissa. In quel momento un gruppo di giovani che aveva preso parte alla zuffa è uscito correndo in direzione via Milano. Immediatamente intervenuti, gli agenti li hanno fermati e identificati. Essendo tutti sprovvisti di documenti, i quattro sono stati accompagnati in questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati: si trattava di tre 20enni originari della Tunisia e di un 18enne egiziano, uno di loro irregolare in Italia e messo a disposizione del personale dell'ufficio immigrazione per i provvedimento del caso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

