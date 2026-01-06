Spari davanti alla discoteca ferito un ventenne

Un giovane di 20 anni è stato ferito da uno sparo davanti a una discoteca e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L'uomo, coperto di sangue e in stato di dolore, ha ricevuto le prime cure. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabili.

Lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, sporco di sangue e dolorante. Ai sanitari il giovane, classe 2005, ha riferito che si trovava all'esterno di una discoteca in via Scarfoglio, quando è stato raggiunto da un proiettile che gli ha perforato la gamba.

Agnano, ventenne ferito a colpi di pistola alla gamba davanti alla discoteca - Uno sconosciuto gli si sarebbe avvicinato nei pressi di una discoteca di Agnano, periferia Ovest di Napoli e, senza un apparente motivo, gli avrebbe sparato. fanpage.it

