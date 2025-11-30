Lavori sul canale Acquara | chiusure temporanee sulla Ciclovia Adriatica

Ravennatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 1 dicembre avrà inizio la rimozione da parte di Snam del tratto di gasdotto aereo che attraversa il canale Acquara e il torrente Bevano in via delle Cave a Lido di Classe.Durante alcune fasi della lavorazione, per ragioni di sicurezza, sarà necessario occupare con le attività. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lavori sulle autostrade, raffica di chiusure in Toscana. La mappa dei cantieri da evitare - Cominciamo dalla A1: per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da ... Scrive lanazione.it

Lavori dopo la F1. Canale dei Molini. Cambia la viabilità - Nuova copertura per il corso d’acqua: si parte lunedì. ilrestodelcarlino.it scrive

La strada dell’Acquara riapre dopo i lavori - Buone notizie per automobilisti e residenti di Villa Musone: a poco più di un mese e mezzo dall’avvio del cantiere, riapre al traffico la strada dell’Acquara, nel tratto che costeggia l’ex cava San ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Canale Acquara Chiusure