Palazzo Victor Hugo | Avellino accelera la rinascita della Casa della Cultura

Avellino punta a riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale con il recupero di Palazzo Victor Hugo. Dopo anni di inattività, il Comune ha deciso di riattivare con urgenza i lavori di ristrutturazione e restauro, aprendo così una nuova pagina per la Casa della Cultura. Un intervento che mira a riportare alla vita un edificio simbolo della città, simbolo di rinascita e di futuro.

Palazzo Victor Hugo è destinato ad avere di nuovo un futuro. Il Comune di Avellino ha scelto di riattivare, con procedura d’urgenza, l’intervento di ristrutturazione e restauro parziale dell’edificio che per anni ha ospitato la Casa della Cultura.Una decisione maturata dopo la rinuncia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

