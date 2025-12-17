Palazzo Victor Hugo | Avellino accelera la rinascita della Casa della Cultura

Avellino punta a riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale con il recupero di Palazzo Victor Hugo. Dopo anni di inattività, il Comune ha deciso di riattivare con urgenza i lavori di ristrutturazione e restauro, aprendo così una nuova pagina per la Casa della Cultura. Un intervento che mira a riportare alla vita un edificio simbolo della città, simbolo di rinascita e di futuro.

Palazzo Victor Hugo è destinato ad avere di nuovo un futuro. Il Comune di Avellino ha scelto di riattivare, con procedura d’urgenza, l’intervento di ristrutturazione e restauro parziale dell’edificio che per anni ha ospitato la Casa della Cultura.Una decisione maturata dopo la rinuncia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Lucy su Napoli, tornano i “Dialoghi” alla Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti: appuntamento con Vito Mancuso

Leggi anche: Palazzo della Cultura, il gruppo di lettura adulti torna con "La pazza di casa"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Peter, il turista polacco disorientato: «Perché il palazzo non è un museo?» - Esistono delle città con una vocazione turistica e altre, come Avellino purtroppo, che non hanno questa tradizione. ilmattino.it

Victor Hugo, nuovo bando e risarcimento solo in parte - Tra ricorsi pendenti e lavori da ultimare o avviare qualcosa si muove per Dogana e "Victor Hugo". ilmattino.it

Appaltato in extremis ad Avellino il recupero dell'ex casa della cultura Victor Hugo

"Artworks To Surprise” al Museo Archeologico di Pulsano L’Arte tra Stupore e Forza del Messaggio. Dopo gli eventi di Palazzo Stola a Taranto, al Castello di Leporano e, prima ancora, in Abruzzo, la Collezione di Artworks To Surprise sarà in esposizione al - facebook.com facebook