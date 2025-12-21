Casa della cultura per tutte le età negli spazi di Palazzo Marescalchi

È stato inaugurato il nuovo Spazio Culturale di Palazzo Marescalchi a Malalbergo, un ambiente dedicato alla cultura per tutte le età. L'apertura è avvenuta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, sottolineando l'importanza di un luogo pensato per promuovere attività culturali e sociali nel territorio. Questo spazio rappresenta un'opportunità per coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio locale. Casa della cultura per tutte le età negli spazi di Palazzo Marescalchi.

Un nuovo spazio tutto per la cultura. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, è stato inaugurato il nuovo Spazio Culturale di Palazzo Marescalchi, nel cuore di Malalbergo. L'intervento ha riguardato la riqualificazione dell'ex sala mostre, ora trasformata in un luogo di aggregazione dedicato a bambini, famiglie e giovani, in stretta connessione con la biblioteca comunale. Il progetto è stato realizzato grazie a risorse regionali provenienti dal Piano Bibliotecario 2024, integrate da fondi comunali per un totale pari a 30mila euro. Il nuovo Spazio Culturale nasce con l'obiettivo di essere un ambiente aperto, inclusivo e multifunzionale, capace di accogliere attività diverse, articolato in diverse aree, ciascuna progettata per rispondere a esigenze specifiche: spazio espositivo, area laboratori, zona studio, quiet room, uno spazio appositamente creato per offrire tranquillità, gaming room, baby pit stop, un'area attrezzata per le esigenze delle famiglie con bambini piccoli.

