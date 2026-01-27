Fino a 900 euro per le famiglie evacuate per la frana a Niscemi ma è polemica tra Pd e Salvini per il ponte

Il governo ha annunciato un sostegno fino a 900 euro mensili per le famiglie evacuate a Niscemi a causa della frana. La misura mira a offrire un aiuto immediato, mentre si intensificano le tensioni politiche tra il PD e la Lega riguardo alle risorse destinate al Ponte sullo Stretto.

Lo Stato ha messo a disposizione fino a 900 euro al mese per le famiglie evacuate dalle case coinvolte nella frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Gli smottamenti sarebbero ancora attivi e gli esperti avvisano che le famiglie sfollate potrebbero dover iniziare a considerare di abbandonare definitivamente le loro abitazioni. Scoppia intanto la polemica politica, con Elly Schlein che chiede di utilizzare i fondi messi da parte per il Ponte sullo Stretto per aiutare la cittadina. Fino 900 euro al mese per gli sfollati di Niscemi Lo Stato ha messo a disposizione degli abitanti sfollati da Niscemi a causa delle recenti frane il fondo che finanzia i Contributi di autonoma sistemazione, o Cas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La frana di Niscemi interessa circa 1.

In seguito alla frana a Niscemi, sono stati stanziati fondi fino a 900 euro per gli sfollati.

