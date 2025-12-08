Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle lancia accuse | Figli e figliastri trattata come carne da macello

Nancy Brilli, eliminata da Ballando con le stelle, si sfoga accusando ingiustizie e favoritismi. L'attrice, che sperava in un ripescaggio, denuncia un trattamento discriminatorio e un cambiamento nel suo stile di ballo, attribuendolo a ingiustizie e decisioni discutibili. La sua testimonianza mette in discussione la trasparenza del programma e accende il dibattito sulla giustizia dei giudizi.

Nancy Brilli sperava nel ripescaggio, ma la sua esperienza a Ballando con le stelle si è conclusa. L'attrice accusa: "I primi giorni avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sembrava 'che me lo fossi portato da casa, tanto era buono'. Mi dissero che bisognava fare un percorso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

La Signora , non solo ci ha ammorbato per 10 puntate nonostante fosse stata eliminata, ma stasera ha pure fregato il posto a Nancy Brilli allo spareggio di ripescaggio #BallandoConLeStelle Vai su X

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy Brilli (Adnkronos) - Guillermo Mariotto show. La prima semifinale di Ballando con le stelle è partita col botto. Ad aprire la pista dello spareggio, Nancy Brilli e Filippo Zara con una performance promossa a pie Vai su Facebook

Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle lancia accuse: “Figli e figliastri, trattata come carne da macello” - Lo sfogo di Nancy Brilli dopo l'eliminazione da Ballando con le stelle. Scrive fanpage.it