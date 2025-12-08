Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle lancia accuse | Figli e figliastri trattata come carne da macello

Nancy Brilli, eliminata da Ballando con le stelle, si sfoga accusando ingiustizie e favoritismi. L'attrice, che sperava in un ripescaggio, denuncia un trattamento discriminatorio e un cambiamento nel suo stile di ballo, attribuendolo a ingiustizie e decisioni discutibili. La sua testimonianza mette in discussione la trasparenza del programma e accende il dibattito sulla giustizia dei giudizi.

Nancy Brilli sperava nel ripescaggio, ma la sua esperienza a Ballando con le stelle si è conclusa. L'attrice accusa: "I primi giorni avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sembrava 'che me lo fossi portato da casa, tanto era buono'. Mi dissero che bisognava fare un percorso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

