Pagelle – Senza Conte il Napoli sarebbe tra il decimo e il dodicesimo posto Dio salvi Scott McTominay

Il Napoli vince 3-2 a Genoa, ma senza Conte la squadra si troverebbe tra il decimo e il dodicesimo posto in classifica. La partita si è messa subito in salita con un errore di Meret che ha rischiato di compromettere tutto, mentre Scott McTominay si conferma una pedina fondamentale per gli azzurri. La vittoria arriva grazie a una rimonta nel finale, ma resta il rischio di come la squadra si comporterebbe senza l’allenatore.

Le pagelle di Genoa-Napoli 2-3, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Nemmeno il tempo di cominciare, nella bagnarola del Marassi albionico, che MaloJuorno gli fa rocambolare tra i piedi quel furbastro lusitano di Vitinha. Ed è subito rigore. Poi gli autoctoni dello Zena tirano solo altre due volte in porta e lui è salomonico: una paratona su Malinovskyi e il secondo gol rossoblù, quello dell’irritante Colombo. Infine, quando tutto sembrava finito, il prode Meret esegue gli ordini del gigante rivoluzionario in panca e fa un rilancio lungo per il principe Rasmus: l’ex Ostigard la mette in angolo (sia lode al norvegese) e da lì principia il due a tre eroico di stasera – 6,5 RRAHMANI. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In un’intervista post-partita, Scott ha richiamato l’attenzione ricordando gli assenti del Napoli e ha affermato: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”.

L'intervista di Conte a Sky Sport offre uno spunto di riflessione sulla posizione attuale dell'Inter.

