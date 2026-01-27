Conte a Sky | Cominciasse oggi ci metterebbero tra l’ottavo e il decimo posto

L'intervista di Conte a Sky Sport offre uno spunto di riflessione sulla posizione attuale dell'Inter. Il tecnico ha commentato la situazione della squadra, sottolineando le sfide e le aspettative per il futuro. Le sue parole evidenziano l'importanza di un percorso di crescita e di attenzione ai dettagli per migliorare i risultati. Un intervento che invita a considerare gli aspetti tattici e motivazionali della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Conte anche a Sky Sport manda un altro messaggio che farà discutere i tifosi dell’Inter e non solo. Antonio Conte anche ai microfoni di Sky Sport, come già accaduto in conferenza e nelle ultime dichiarazioni, ha parlato della questione infortuni in casa Napoli, mandando un messaggio alle avversarie. NAPOLI ALL’OTTAVODECIMO POSTO – «Abbiamo tutti voglia di andare avanti perché rappresenta prestigio e vetrina. Dovremo cercare di andare oltre l’ostacolo che è molto alto. Stiamo affrontando tutte queste situazioni con una rosa esigua: cominciasse oggi il campionato, metterebbero tutti il Napoli tra l’ottavo e il decimo posto». 🔗 Leggi su Internews24.com

