Pagelle Sassuolo Inter | Bisseck dominatore dell’aria Dimarco una favola che perla di Luis Henrique!

La partita tra Sassuolo e Inter si è conclusa con protagonisti che hanno lasciato il segno. Bisseck si è preso il centro del campo con interventi decisivi in aria, mentre Dimarco ha regalato spunti da favola. Luis Henrique ha invece incantato i presenti con un’idea di gioco che ha dato spettacolo. Una sfida intensa al Mapei Stadium, con tanti spunti da analizzare per i tifosi di entrambe le squadre.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Sassuolo Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Mapei Stadium, sfida valevole per la 24^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Sassuolo Inter, risultato finale di 0 a 5 nel match valevole per il 24° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Mapei Stadium. TOP a fine primo tempo: Dimarco. FLOP a fine primo tempo: . TOP a fine partita: Dimarco. FLOP a fine partita: . 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (Frattesi), Mkhitaryan (Diouf), Dimarco; Lautaro (Bonny), Thuram (Pio Esposito).

