PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3 | Acerbi si esalta in Champions Barella fastidioso Saka fa impazzire Dimarco

Risultato e commenti sulla partita di Champions tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi. L’Inter, sconfitta in casa con un punteggio di 1-3, vede ridursi le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi. Analisi dei protagonisti, con voti, top e flop, per comprendere gli aspetti salienti di un match che ha visto Acerbi brillare in Champions, mentre Barella e Saka sono stati tra i più discussi.

Voti, top e flop del big match di Champions valevole per la settima giornata della League phase L’Inter perde in casa contro un super Arsenal e ora si riducono al lumicino le chance di qualificazione diretta agli ottavi Champions. La squadra di Chivu tiene testa fino a cinque dal termine, quando Gyokeres chiude definitivamente i giochi. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Inter-Arsenal. INTER Sommer 6,5 Akanji 6 TOP Acerbi 7 – Pur tra mille difficoltà, una prestazione da grande difensore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire Dimarco Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-0: Calhanoglu disegna calcio, Dia ingabbiato da Acerbi PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1: Lautaro come Higuain, Barella grossolano. Ravaglia evita un passivo più pesanteAnalisi della partita tra Inter e Bologna, valida per la 18ª giornata di Serie A. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Inter-Napoli 2-2, le pagelle della partita di Serie A; McTominay tiene in vita il Napoli: termina 2-2 il big match con l'Inter; Parma-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Dimarco decisivo, Pio Esposito rifinitore, Thuram lascia il segno, Bernabé non si accende. Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteA San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... ilmessaggero.it Pagelle LIVE Inter-Arsenal: voti e giudiziLAUTARO MARTINEZ 6 – Lotta da capitano vero, ma soprattutto trova giocate di grande qualità che mandano in porta i compagni. Nel secondo tempo crolla fisicamente e Chivu se ne accorge. DAL 63? PIO ... passioneinter.com Finale da infarto al Veneziani: il Catania espugna Monopoli al 95', decisivi Casasola e Caturano: 1-2 il finale Le pagelle e il tabellino https://qds.it/monopoli-catania-pagelle-serie-c/ - facebook.com facebook Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle del match di Serie A #SkySport #SkySerieA #BolognaFiorentina x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.