PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2 | Dimarco illude per qualche minuto Bisseck è un muro delusione Bellingham
L’Inter vince 2-0 in Germania contro il Borussia Dortmund e guadagna tre punti fondamentali nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions. Nel primo tempo, Dimarco illude i tifosi con un’ottima iniziativa, ma la sua prestazione dura poco. La squadra di Inzaghi sale di tono nella ripresa, con Bisseck che mette in crisi gli avversari con una difesa solida. Non basta, però, perché il successo non permette all’Inter di qualificarsi direttamente agli ottavi: ora bisogna aspettare gli altri risultati. Deludono Belling
Voti, top e flop del match valevole per l’ultima giornata della League Phase di Champions L’ Inter vince e convince (specie nella ripresa) in casa del Borussia Dortmund, ma il successo in Germania non basta per la qualificazione diretta agli ottavi Champions. I nerazzurri di Chivu chiudono la League Phase al decimo posto, e per questo saranno costretti a passare dai playoff. PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-1: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione Bellingham (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Borussia Dortmund-Inter. BORUSSIA DORTMUND Kobel 6 Can 6 Schlotterbeck 6 Mané 6 – Dall’89’ Couto s. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illude
L'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.
Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Muro giallo? Noi abbiamo San Siro! Ruolo? Giocherei pure in porta!»
Yann Bisseck dice che il Borussia Dortmund non ha paura del “muro giallo” e ricorda che l’Inter gioca a San Siro.
PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione BellinghamPagelle Borussia Dortmund-Inter: voti top e flop da Bisseck a Dimarco passando per Diouf e Pio Esposito fino ad Adeyemi ... calciomercato.it
Pagelle LIVE di Borussia Dortmund-Inter: voti e giudiziQueste le pagelle di Borussia Dortmund-Inter, match dell’ottava giornata di Champions League. BISSECK 6.5 – Dirottato sul centro sinistra, conferma la crescita delle ultime settimane. Dalle sue ... passioneinter.com
PAGELLE Bonny 7 Entra e fa tutto bene, aziona il gol di Dimarco allargando palla a Thuram dopo una bella serpentina, e con la stessa segna il 5/2 con un’azione in solitaria dove scarta mezza difesa del Pisa - Andrea x Siamo Interisti 1908 - facebook.com facebook
Inter-Pisa, pagelle Tuttosport: Dimarco show, Sommer senza giustificazioni. E Luis Henrique… x.com
