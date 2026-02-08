Pagamenti elettronici in crescita | esercenti penalizzati dall’aumento dei costi del 22% Sostenibilità a rischio?

Gli esercenti italiani stanno facendo i conti con un aumento dei costi per i pagamenti elettronici. Nonostante l’Italia sia tra i paesi europei più avanzati in questo settore, con quasi 3,9 milioni di Pos attivi a fine 2025, il 22% in più di spese mette a rischio la sostenibilità di molti negozi. La crescita dell’uso dei pagamenti digitali non si traduce automaticamente in vantaggi per chi gestisce le attività commerciali.

L'Italia, pur rimanendo uno dei paesi europei all'avanguardia nell'adozione dei pagamenti elettronici con quasi 3,9 milioni di Pos attivi alla fine del 2025, si confronta con un aumento significativo dei costi per gli esercenti, che segnano un incremento del 22%. Un paradosso che evidenzia come la transizione verso una società sempre meno dipendente dal contante, spinta anche dalle normative e dalle mutate abitudini dei consumatori, non sia esente da criticità economiche per le attività commerciali, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Il dato, rilevato da Confesercenti, dipinge un quadro complesso in cui la diffusione capillare della tecnologia convive con l'aumento delle spese per chi la utilizza, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di questo modello nel lungo termine.

