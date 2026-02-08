Pos costi su del 22% per gli esercenti ma l’Italia è tra i Paesi con più terminali

L’Italia ha una delle diffusioni più alte di Pos, i terminali per pagamenti elettronici. Nonostante i costi siano aumentati del 22% per gli esercenti, molti negozi e negozianti continuano a usare questi dispositivi. La crescita dei terminali è evidente, e le aziende puntano a rendere più facile e veloce il pagamento con carta.

L’Italia è diventata negli ultimi anni uno dei Paesi in cui i Pos, i terminali per i pagamenti elettronici, sono maggiormente diffusi. Confesercenti ha infatti pubblicato alcune stime che parlano di 3,87 milioni di Pos negli esercizi commerciali italiani nel 2025, in forte aumento rispetto al 2024. La diffusione è stata aiutata sicuramente dalle leggi, sempre più stringenti, riguardo l’obbligatorietà dei terminali in buona parte degli esercizi commerciali. Dall’altra parte, però, è cambiata anche l’attitudine dei consumatori, che sempre più spesso sono abituati a fare acquisti con pochi o nessun contante in tasca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

In Italia, il numero di Pos usati per i pagamenti digitali continua a crescere e ha superato i 3,87 milioni.

Dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l’obbligo di collegare i registratori di cassa telematici ai Pos per tutti gli esercenti.

Argomenti discussi: Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei Pos; Crescono i pagamenti digitali. I pos in Italia sono quasi 4 milioni; Carte Mastercard: il caso dei pagamenti rifiutati sia online e con POS; Pagamenti UE: il nuovo Bancomat sfida Visa e Mastercard e taglia le commissioni.

