Padova esulta Tarroni vice-Andreoletti | Risultato giusto Sorrentino in campo per scelta tattica
Senza fiato. La vittoria all’Adriatico rimette in moto il percorso del Padova, ma non restituisce la voce a mister Matteo Andreoletti. In conferenza stampa parla il suo vice, Nicola Tarroni, novità stagionale. Il vice tecnico biancoscudato si presenta davanti ai microfoni con il tono di chi vede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
