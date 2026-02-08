Padova mercato dell’auto | a gennaio calano le immatricolazioni

A gennaio le immatricolazioni di auto a Padova sono calate ancora, segnando una frenata che si contrappone al trend positivo di tutto il Paese. Mentre in Italia e nel Veneto le vendite migliorano, a Padova il settore dell’auto fa registrare un calo importante, con il numero di vetture immatricolate che si avvicina allo zero. La situazione si fa preoccupante e apre a dubbi sul futuro del mercato locale.

Scendono del 2,42% le auto immatricolate nel territorio padovano rispetto a gennaio 2025. Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale (+5,54%) e nazionale (+6,18%). Il presidente dei concessionari, Ghiraldo: «Non un bel segnale, ma non siamo sorpresi» Padova si muove in controtendenza rispetto al resto del Paese. Mentre a gennaio 2026 in Italia le immatricolazioni aumentano e anche il Veneto segna un passo avanti, nella provincia padovana il dato resta in negativo: 1.973 auto immatricolate contro le 2.022 dello stesso mese del 2025, pari a un -2,42%. Un “unicum” che, secondo Confcommercio, conferma una dissonanza che va avanti da mesi perché quando i numeri nazionali crescono, quelli locali calano (e viceversa).🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

