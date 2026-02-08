Padova mercato dell’auto | a gennaio calano le immatricolazioni

A gennaio le immatricolazioni di auto a Padova sono calate ancora, segnando una frenata che si contrappone al trend positivo di tutto il Paese. Mentre in Italia e nel Veneto le vendite migliorano, a Padova il settore dell’auto fa registrare un calo importante, con il numero di vetture immatricolate che si avvicina allo zero. La situazione si fa preoccupante e apre a dubbi sul futuro del mercato locale.

Scendono del 2,42% le auto immatricolate nel territorio padovano rispetto a gennaio 2025. Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale (+5,54%) e nazionale (+6,18%). Il presidente dei concessionari, Ghiraldo: «Non un bel segnale, ma non siamo sorpresi» Padova si muove in controtendenza rispetto al resto del Paese. Mentre a gennaio 2026 in Italia le immatricolazioni aumentano e anche il Veneto segna un passo avanti, nella provincia padovana il dato resta in negativo: 1.973 auto immatricolate contro le 2.022 dello stesso mese del 2025, pari a un -2,42%. Un “unicum” che, secondo Confcommercio, conferma una dissonanza che va avanti da mesi perché quando i numeri nazionali crescono, quelli locali calano (e viceversa).🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Mercato Mercato auto Italia, a gennaio le immatricolazioni sono cresciute del 6,2% A gennaio il mercato delle auto in Italia segna un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mercato auto Europa, a novembre immatricolazioni in aumento del 2,4% A novembre, il mercato delle autovetture in Europa Occidentale ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 2,4%. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Padova Mercato Argomenti discussi: Mercato auto, il 2025 è stato l'anno dell'usato anche nel padovano; Auto usate in Veneto: nel 2025 aumentano i passaggi di proprietà e diminuiscono i prezzi; Padova: Retake , rigenerazione urbana nel centro storico con Io mi prendo cura; Intervento polizia a Bologna, ritardi sulla linea per Padova. Padova, mercato dell’auto: a gennaio calano le immatricolazioniScendono del 2,42% le auto immatricolate nel territorio padovano rispetto a gennaio 2025. Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale (+5,54%) e nazionale (+6,18%). Il presidente dei concess ... padovaoggi.it Mercato auto, il 2025 è stato l'anno dell'usato anche nel padovanoI passaggi di proprietà sono stati 48.857 con un incremento del +1,1%. La Volkswagen Golf si conferma il modello più desiderato in assoluto nella regione ... padovaoggi.it Alla vigilia del match contro il Padova il tecnico gialloblù parla di mercato chiuso, crescita del gruppo e ambizioni salvezza: «In casa dobbiamo dare ritmo e intensità» Il link all'articolo nel primo commento facebook

