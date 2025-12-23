A novembre, il mercato delle autovetture in Europa Occidentale ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 2,4%. Nonostante sia un segnale positivo, i livelli attuali sono ancora inferiori rispetto a quelli pre-pandemia. La tendenza di breve termine indica una moderata ripresa, ma il settore deve affrontare sfide per tornare ai volumi di mercato precedenti.

Il mercato delle autovetture in Europa Occidentale mostra segnali di moderata crescita nel breve periodo, ma resta ancora lontano dai livelli precedenti alla crisi pandemica. È quanto emerge dai dati diffusi dall’ACEA, che fotografano l’andamento delle immatricolazioni nell’area UE+EFTA+Regno Unito. Nel solo mese di novembre sono state immatricolate 1.079.563 autovetture, con un aumento del 2,4% rispetto a novembre dello scorso anno. Nonostante il segno positivo nel confronto annuale, il mercato rimane inferiore del 10,9% rispetto allo stesso mese del 2019, evidenziando come il pieno recupero non sia ancora stato raggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, a novembre immatricolazioni in aumento del 2,4%

