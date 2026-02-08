Padova cantieri | tra un futuro di speranze e un presente di difficoltà

La città di Padova sta puntando forte sui grandi progetti di sviluppo, ma nel frattempo il centro commerciale e le attività quotidiane rischiano di soffrire. Molti negozianti si lamentano delle difficoltà e delle incomprensioni con le nuove opere in corso. La domanda è: il futuro porterà progresso o problemi per chi lavora e vive qui?

Tram, nuovi parcheggi, ospedale e alta velocità: la città sta guardando avanti. Secondo Confcommercio, però, si stanno trascurando le difficoltà del commercio di prossimità. Il presidente Bertin: «La speranza è che alle promesse seguano i fatti» La città del Santo corre verso i grandi progetti. Intanto, però, rischia di lasciare indietro il tessuto commerciale ciò che la fa vivere ogni giorno. È questo l’allarme lanciato da Confcommercio Padova, che mette in fila le criticità che, tra lavori, disagi e incertezze, stanno pesando su negozi e attività. «La speranza è che alle promesse seguano la realizzazione dei fatti - dichiara il presidente di Confcommercio Padova, Patrizio Bertin -.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Padova, tra gennaio e febbraio, sono previsti lavori programmati che interesseranno alcune strade della città.

