Milan tra presente e futuro | Goretzka divide la strategia di mercato

Il calciomercato invernale apre nuove opportunità per il Milan, che si trova a valutare attentamente le proprie strategie di rafforzamento. Tra conferme e possibili inserimenti, la società milanese cerca di pianificare il futuro mantenendo un equilibrio tra le esigenze immediate e i piani a lungo termine. In questo contesto, anche la discussione su Goretzka rappresenta un elemento di riflessione nella definizione della rosa.

Il calciomercato invernale entra nel vivo delle trattative e il Milan si ritrova a riflettere sullo sviluppo della propria rosa. In queste settimane, il bisogno di alternative affidabili in grado di rinforzare la squadra si fa sempre più insistente: anche per la prossima stagione. Tra i nomi accostati al club di via Aldo Rossi è emerso quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Un’ipotesi affascinante, ma decisamente più complessa di quanto possa sembrare. Milan, tra dubbi, alternative e crescita. A Milanello sono iniziate le prime valutazioni sul primo semestre di stagione: un girone concluso – e uno appena avviato – accompagnato da più di un dubbio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

