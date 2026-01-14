Cantieri e viabilità a Padova | strade chiuse a tratti tra gennaio e febbraio

A Padova, tra gennaio e febbraio, sono previsti lavori programmati che interesseranno alcune strade della città. Durante questo periodo, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione degli interventi. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali stradali e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Le modifiche saranno adottate nel rispetto delle norme di sicurezza e sono finalizzate al miglioramento delle infrastrutture urbane.

Una serie di lavori programmati tra metà gennaio e fine febbraio comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone di Padova. Si tratta di interventi puntuali, legati a esigenze di sicurezza e di cantiere, che prevedono chiusure parziali o a fasce orarie, senza variazioni per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Cantieri tra A4, tangenziale e strade provinciali, come cambia la viabilità Leggi anche: Regionali, Errico (FI): “Viabilità in crisi tra cantieri, buche e strade insicure” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. #Notiziario della #viabilità di ` Principali #cantieri previsti sulle #strade della Città Metropolitana di Firenze. Le ultime novità nella zona del Valdarno (Sp 89 bis del Bombone o di Pian dell'Isola) e in area Fiorentina (Sp 98 di S facebook Cantieri e modifiche alla viabilità dal 9 al 15 gennaio: pedonalizzazioni, divieti e lavori notturni sul nodo di San Benigno x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.