Ozzy Osbourne | Ritrovata cassetta inedita del 1980 con Randy Rhoads uno sguardo sulle origini di Blizzard of Ozz

Una cassetta inedita di Ozzy Osbourne, risalente al gennaio del 1980, è stata trovata in una soffitta in Inghilterra. Si tratta di registrazioni mai ascoltate prima, che offrono uno sguardo sulle origini di “Blizzard of Ozz”. La scoperta arriva a quasi quarantasei anni dalla registrazione e potrebbe svelare dettagli interessanti sulla fase iniziale della carriera del cantante.

Una cassetta contenente materiale inedito di Ozzy Osbourne, risalente al gennaio del 1980, è stata ritrovata in una soffitta in Inghilterra, quasi quarantasei anni dopo essere stata registrata. La scoperta, avvenuta dopo la scomparsa del cantante lo scorso luglio, getta nuova luce su un periodo cruciale della sua carriera, immediatamente successivo all’uscita dai Black Sabbath e all’inizio del suo percorso solista. A fare la sensazionale scoperta è stato David Jolly, un amico di Osbourne dell’epoca, che aveva ricevuto la cassetta direttamente dal Principe delle Tenebre e l’aveva poi dimenticata in soffitta, avvolta in una valigetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

È stata trovata una cassetta di Ozzy Osbourne del 1980.

Sharon Osbourne condivide gli ultimi momenti trascorsi con il marito Ozzy Osbourne, icona del rock.

