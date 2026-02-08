Ritrovata una cassetta di Ozzy Osbourne del 1980

È stata trovata una cassetta di Ozzy Osbourne del 1980. La scoperta riporta indietro nel tempo e permette di ascoltare un pezzo di musica di quegli anni. La cassetta contiene registrazioni che risalgono più di 40 anni fa, e ora viene mostrata come un frammento prezioso della storia musicale di Ozzy. La notizia ha già fatto il giro sui social, attirando l’attenzione di fan e appassionati di musica rock.

Un frammento di storia musicale, un’istantanea sonora congelata nel 1980, è riemerso alla luce, gettando nuova luce sugli albori della carriera solista di Ozzy Osbourne. Una cassetta, battezzata “Ozzie Last Day”, contenente una jam session inedita, è stata ritrovata nella soffitta di un amico del musicista, David Jolly, a distanza di decenni dalla sua registrazione. La scoperta, riportata da News e poi da, offre uno sguardo privilegiato sulle fasi iniziali di un progetto che avrebbe segnato una svolta nella storia del rock, ovvero l’album “Blizzard of Ozz”. La cassetta, che dura circa dodici minuti, cattura un momento di creatività spontanea, immortalando Ozzy Osbourne, il carismatico frontman, insieme al chitarrista Randy Rhoads, figura destinata a diventare una leggenda, e al bassista Bob Daisley.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ozzy Osbourne Sharon Osbourne rivela gli ultimi momenti trascorsi con Ozzy Osbourne Sharon Osbourne condivide gli ultimi momenti trascorsi con il marito Ozzy Osbourne, icona del rock. Ozzy Osbourne ai Grammy 2026, la famiglia in lacrime per l’omaggio: "Accendo una candela ogni giorno per lui" La famiglia Osbourne si è commossa ai Grammy 2026 durante il tributo dedicato a Ozzy. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. When Ozzy Was Just John Osbourne Rare Pics Ultime notizie su Ozzy Osbourne Argomenti discussi: Feltre, restituita la refurtiva dopo il colpo in casa: Anche i ladri hanno un cuore; OZZY OSBOURNE: ritrovato un nastro risalente al 1980 mai ascoltato. Una rara testimonianza prima di Blizzard of Ozz; Trova una busta con 4mila euro: allerta i carabinieri e la fa restituire al proprietario. È stata trovata in una soffitta una cassetta di Ozzy Osbourne del 1980È stata ritrovata una cassetta del 1980 contenente alcune registrazioni di Ozzy Osbourne. A ritrovarla nella soffitta di casa sua è stato David Jolly, all’epoca amico del cantante, negli anni in cui ... rollingstone.it Ritrovata una cassetta di Ozzy Osbourne del 198008 feb 2026 - Ozzie Last Day, questo il suo nome, risale al tempo del suo primo album solista Blizzard of Ozz ... rockol.it Radio Marilù - Official. Michael Bolton · Old Time Rock & Roll. OZZY OSBOURNE e MICHAEL BOLTON nella stessa frase Sì, ed è tutto vero Rosa vi racconta una di quelle storie che il ROCK non dimentica. Preparati a dire: ma davvero! BORN TO ROCK facebook

