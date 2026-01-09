Urbanistica a Milano anche un imprenditore bergamasco rinviato a giudizio con l’archistar Boeri La difesa | Il fatto non sussiste

A Milano, il progetto immobiliare di lusso BoscoNavigli, realizzato nell’area dello Scalo San Cristoforo e coinvolto in un’inchiesta sulla pianificazione urbana, si trova ora davanti a un procedimento giudiziario. Tra gli imputati figura anche un imprenditore bergamasco, rinviato a giudizio insieme all’archistar Boeri. La difesa ribadisce che “il fatto non sussiste”. La vicenda evidenzia le complessità e le sfide dell’urbanistica milanese.

Ci sarà un processo per il progetto immobiliare di lusso BoscoNavigli, realizzato nell’area dello Scalo San Cristoforo a Milano e finito al centro delle inchieste sull’urbanistica della Procura. La giudice Giovanna Taricco, della decima sezione penale del Tribunale di Milano, al termine dell’udienza pre-dibattimentale durata circa due ore, ha disposto il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui l’architetto Stefano Boeri e il costruttore bergamasco Cristoforo Giorgi, fondatore della Smv Costruzioni di Telgate. A processo anche il presidente della Triennale ed ex dirigente comunale Marco Nolli, l’ex direttore dello Sportello unico edilizia Giovanni Oggioni, il co-progettista Giovanni Da Pozzo e il dirigente del Comune di Milano Andrea Viaroli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

