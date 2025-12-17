Svolta per la spiaggia del Passetto sopralluogo con l’archistar Boeri | il progetto del Comune prende corpo

Un sopralluogo con l'archistar Boeri segna un passo importante nel progetto di riqualificazione della spiaggia del Passetto ad Ancona. Dopo il restauro della scalinata, l'amministrazione comunale punta a valorizzare ulteriormente questo luogo simbolico, dando nuova vita e attenzione a uno degli angoli più amati della città.

Ancona, 17 dicembre 2025 – Dopo la nuova luce dedicata alla bellezza della scalinata del Passetto, recuperata in tutto il suo splendore, ora si vuole dare il giusto risalto a uno dei luoghi iconici non solo della città: la spiaggia del Passetto. L’amministrazione comunale ha investito risorse e credibilità puntando sulla trasformazione del tratto di costa dai piedi della scalinata appunto lungo tutto il percorso delle Grotte, fino ai confini con l’area della Fincantieri. L’obiettivo? Esaltare una delle ricchezze culturali e turistiche potenzialmente più importanti del territorio. E per farlo ha chiesto aiuto all’archistar di fama internazionale Stefano Boeri. Ilrestodelcarlino.it

Svolta per la spiaggia del Passetto. Sorpresa, contatti con l’archistar Boeri per tornare ai fasti anni Cinquanta - La spiaggia del Passetto potrebbe rinascere a nuova vita, e tornare a risplendere come un vero gioiello, simbolo di una città che guarda al futuro, ma senza perdere di vista il passato, e il meglio ... ilrestodelcarlino.it

Il Passetto si rifà il look, lo sprint di Silvetti: «Sarà la spiaggia di tutti». Ora via alla promozione - «Ora più che mai il Passetto non sarà solo la spiaggia degli anconetani bensì diventerà un luogo per tutti - corriereadriatico.it

