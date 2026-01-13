Lutto a Capodimonte | addio a un pezzo di storia dell' Osservatorio Astronomico

È venuto a mancare a Firenze il professor Mario Rigutti, astronomo di fama internazionale, all'età di 99 anni. Il suo contributo nel campo dell'astronomia e il ruolo nell'Osservatorio di Capodimonte rappresentano una perdita significativa per la comunità scientifica e accademica italiana. La sua lunga carriera ha lasciato un patrimonio di conoscenza e impegno che resterà nel tempo.

Lutto nel mondo scientifico e accademico. Si è spento all'età di 99 anni a Firenze il professor Mario Rigutti, astronomo di fama internazionale. Rigutti, di origini triestine, era molto legato alla città di Napoli per aver insegnato a lungo Astronomia presso la facoltà di Scienze dell'università.

