Ricordo del passato | come si celebra il giorno della memoria in Italia

A Perugia si sono svolti due momenti per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Mercoledì 4 febbraio 2026, cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni si sono radunati per partecipare alle commemorazioni. La giornata si è aperta con un corteo e si è conclusa con discorsi e momenti di riflessione, mantenendo vivo il ricordo di un passato difficile.

**Il ricordo a Perugia: due momenti commemorativi per onorare la memoria delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Perugia, si avvia il programma delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, istituito per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le iniziative, previste per il 10 e il 16 febbraio, saranno il culmine di una serie di iniziative culturali, educative e simboliche promosse dal Comune di Perugia, in collaborazione con associazioni e istituzioni locali. La cerimonia del 10 febbraio, in programma per martedì, vedrà la partecipazione di una rappresentanza dell’associazione “Fiumani italiani nel mondo”, con una deposizione di corona di alloro presso il Parco Vittime delle Foibe, in area verde denominata così e situata a Madonna Alta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricordo del passato: come si celebra il giorno della memoria in Italia Approfondimenti su Giorno Memoria Giorno della Memoria, il presidente De Pascale a Salsomaggiore: "No ad ogni antisemitismo, gli orrori della Shoah non siano solo un ricordo del passato" In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali. Giorno della memoria, perché si celebra il 27 gennaio Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per conservare la memoria delle vittime dell’Olocausto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Perché il 27 gennaio: la verità sulla Giornata della Memoria che nessuno racconta Ultime notizie su Giorno Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria, First Cisl: custodire la memoria, una responsabilità collettiva per il presente; GIORNO DELLA MEMORIA: LA SCUOLA COME SPAZIO DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA ATTIVA; NON RICORDARE IL PASSATO; Giorno della Memoria 2026. Ricordo? - Storie del passato, per leggere il presenteA cura dell’associazione culturale Teatro Piroscafo di Sarnico. Due attori e un’attrice danno voce a storie intense e toccanti, pensate per fare Memoria della tragedia della Shoah e delle vittime ... ecodibergamo.it La digitalizzazione del passato: come convertire vinili, audiocassette e Vhs, per non perdere ricordi preziosiMa per quale motivo sentiamo il bisogno di conservare i ricordi e perché, da una fotografia a una chat su WhatsApp, in molti casi cerchiamo soluzioni per evitare che il passato possa perdersi? «Il ... vanityfair.it Rete 7 - Canale 99. . GIUSEPPE STIFANO, "PASSATO È FUTURO": IL RICORDO A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.