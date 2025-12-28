Madre sottoponeva il figlio a riti satanici sospesa la responsabilità genitoriale
Una madre è stata temporaneamente privata della responsabilità genitoriale dopo essere sospettata di aver coinvolto il figlio in riti legati a superstizioni e pratiche esoteriche. L'ordinanza mira a tutelare il minore da eventuali rischi derivanti da tali comportamenti, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.
(Adnkronos) – E' stata sospesa la responsabilità genitoriale di una madre che avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. La vicenda, raccontata stamattina sul quotidiano locale Alto Adige, è accaduta nelle scorse settimane nei dintorni di Bolzano. La donna, rimasta vedova, avrebbe smesso di mandare a scuola il figlio, minacciando di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
