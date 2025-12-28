Una madre è stata temporaneamente privata della responsabilità genitoriale dopo essere sospettata di aver coinvolto il figlio in riti legati a superstizioni e pratiche esoteriche. L'ordinanza mira a tutelare il minore da eventuali rischi derivanti da tali comportamenti, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – E' stata sospesa la responsabilità genitoriale di una madre che avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. La vicenda, raccontata stamattina sul quotidiano locale Alto Adige, è accaduta nelle scorse settimane nei dintorni di Bolzano. La donna, rimasta vedova, avrebbe smesso di mandare a scuola il figlio, minacciando di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitoriale

Leggi anche: Bolzano, madre sottopone figlio a riti satanici: tribunale le sospende la potestà genitoriale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Madre sottoponeva il figlio a riti satanici, sospesa la responsabilità genitoriale - (Adnkronos) – E’ stata sospesa la responsabilità genitoriale di una madre che avrebbe cercato di indottrinare il figlio con riti legati a superstizioni. msn.com